وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نقل الغطاس إلى مستشفى النديم الحكومي قبل أن يفارق الحياة.



وقال مصدر في مستشفى النديم الحكومي إن الغطاس وصل الى المستشفى في حالة سيئة، وخلال محاولات علاجه فارق الحياة.



وبوفاة الغطاس، يرتفع عدد ضحايا السيول إلى 9 أشخاص جراء السيول الجارفة التي ضربت بعض مناطق الأردن.



من جانب آخر، أوعز وزير الأوقاف عبدالناصر أبو البصل إلى مدراء الأوقاف في المملكة بفتح المساجد في المناطق التي تعرضت أو تتعرض لانجراف السيول، وذلك لايواء المواطنين المتضررين، وتقديم كافة المساعدات والخدمات العاجلة لهم في ظل الظروف الجوية التي تسود الأردن.

وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، قددعت المواطنين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفظة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق إلى إخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة هذه الليلة ونهار السبت.

وطلبت غنيمات من قاطني هذه الأماكن والمناطق التوجه إلى المدارس القريبة منهم على الفور، حيث تم فتحها كمراكز إيواء للمتضررين من الحالة الجوية وممن يضطرون إلى اخلاء منازلهم جراء ذلك، مضيفة أنه ستكون عمليات الإخلاء بالتنسيق مع مجالس البلديات والمحافظات ومدراء الاشغال العامة والأمن العام والدفاع المدني.

وأضافت أنه جرى وقف جميع الرحلات الى المناطق السياحية والأثرية ليوم السبت بسبب الحالة الجوية غير المستقرة.

ونبّهت إلى أن الحالة الجوية السائدة ستكون صعبة وتحديدا بعد منتصف ليلة الجمعة ويوم السبت بسبب غزارة سقوط الأمطار، والتحذير من تشكل السيول.

وأشارت غنيمات إلى تراجع كميات الفيضان في سد الوالة الى 60 مترا مكعبا بالثانية، منوهة إلى أن وضع السد جيد ولا يعاني من الأضرار.