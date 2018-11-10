وقال مدير التوجية المعنوي في القوات المسلحة الأردنية العميد عودة الشديفات، إن الجيش يشارك في عمليات الإنقاذ في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن ناقلات جنود توجهت لإنقاذ مواطنين في منطقة الجفر.

وأضح الشديفات أن طائرات الاستطلاع تقوم بالتصوير والبث فورا، ويتم متابعتها في غرف العمليات، ليتم توجيه كل الفرق للأجهزة الأمنية إلى المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن "آليات الهندسة والجرافات وناقلات الجنود وعددا من الطائرات والزوارق وطواقم الغواصين، أضحت كلها على أهبة الاستعداد نظرا للحالة الجوية السائدة".

وكانت الناطقة باسم الحكوم الأردنية جمانة غنيمات، أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عدد وفيات الحالة الجوية السائدة إلى 7 وفيات.

ودعت المتحدثة المواطنين القاطنين بالقرب من المناطق المنخفظة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق إلى إخلاء منازلهم، حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة السبت.

وطلبت غنيمات من قاطني هذه الأماكن التوجه إلى المدارس القريبة منهم على الفور، حيث تم فتحها كمراكز إيواء للمتضررين من الحالة الجوية وممن يضطرون إلى إخلاء منازلهم جراء ذلك.

وأضافت أنه تم وقف جميع الرحلات إلى المناطق السياحية والأثرية ليوم السبت، بسبب الحالة الجوية غير المستقرة.

ونبّهت المتحدثة إلى أن الحالة الجوية السائدة ستكون صعبة، وتحديدا بعد منتصف هذه الليلة ويوم السبت، بسبب غزارة سقوط الأمطار.

وبينت غنيمات أن عمليات الإنقاذ مستمرة لإخراج المواطنين المحاصرين وتحريك السيارات العالقة على الطرق الصحراوية.