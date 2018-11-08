وفي وقت سابق الأربعاء، أدلى زعيم المليشيات الحوثية، بخطاب توسّل فيه إلى القبائل المشاركة في القتال إلى جانب المتمردين، الذين تكبدوا خسائر فادحة في مدينة الحديدة غربي اليمن.

ودعا زعيم ميليشيات الحوثي في خطابه، مقاتليه الذين فروا من الجبهات، إلى العودة للقتال.

وتسعى ميليشيات الحوثي، لإجبار المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها على التوجه إلى جبهة الساحل الغربي، للمشاركة في حربها بعد هزائمها المتتالية.

وأشار السكان إلى أن ما قامت به الميليشيا من تصرف كشف قرب نهايتها، وأن محاولاتها إجبار السكان على الاستماع لخطاب زعيمها لن يزيدهم إلا إصرارا على الانتفاض بوجه المتمردين.