وقال الحريري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير اعتذر عنه وزير السياحة اللبناني. تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا".

وتأتي تغريدة الحريري، بعد أن أثار الوزير اللبناني موجة من الغضب في مصر ولبنان على حد سواء، بعد أن قال، إن في مصر "قمامة كثيرة وضوضاء، ورغم ذلك لديها سياحة لأن المصريين يستطيعون الترويج لبلادهم سياحيا".

وانتقد لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي كيدانيان، وذكره البعض بأن بلاده تعاني بالفعل منذ سنوات أزمة نفايات حادة.

إلا أن كيدانيان سرعان ما تقدم بـ"اعتذار شديد" من مصر "رئاسة وحكومة وشعبا".

وفي بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، قال وزير السياحة: "خلال مقابلة صحفية مع جريدة (الديلي ستار) اللبنانية تحدثت عن دور الإعلام في تظهير الصورة الراقية للسياحة".

وأردف قائلا: "وقارنتها مثالا على ذلك في جمهورية مصر العربية حيث وردت عبارة تنم عن سوء تعبير ليس مقصودا".

وأضاف: "لذلك أتقدم من جمهورية مصر العربية، رئاسة وحكومة وشعبا، باعتذار شديد، مؤكدا على عمق العلاقة مع مصر، ومتمنيا الازدهار لهذا البلد العزيز".

يذكر أن شبكة "سي.إن.إن" الأميركية نشرت في يناير الماضي تقريرا تناول شواطئ لبنانية غصت بالنفايات.

وفي سبتمبر الماضي، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيديو لأكياس قمامة وزجاجات فارغة وصناديق الورق المقوى، وهي تطفو فوق مياه نهر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت الصحيفة أن هذا النهر يكشف عن تردي الأوضاع في البلاد، التي تكافح من أجل حل مشكلة القمامة.

وأشارت إلى أن العاصمة اللبنانية تعاني كثيرا من مشكلة النفايات المتفاقمة، منذ إغلاق المطمر الرئيسي في الناعمة عام 2015، أمام النفايات.