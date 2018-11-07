وأثارت تصريحات النائب، رزاق محيبس، عن كتلة الفتح بقيادة هادي العامري المرتبط بإيران، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الكارثة.

ونفقت آلاف الأطنان من الأسماك في المزارع المقامة على نهري دجلة والفرات جنوبي البلاد، في كارثة وثقتها عشرات الفيديوهات، الأمر الذي استدعى تحركا من السلطات.

وفي تصريح لموقع السومرية، قال محيبس، المعروف بولائه المطلق لإيران، "اللعبة القذرة الأخرى التي مارستها واشنطن هي المتعلقة بموضوع نفوق الأسماك".

واتهم الولايات المتحدة "بأنها تقف خلف هذا الأمر بكل وضوح، بغية تخريب الاقتصاد العراقي"، دون أي يقدم تفاصيل أو معطيات استند عليها لسوق هذه الاتهامات.

واعتبر البعض أن محيبس يحاول من وراء هذه الاتهامات التغطية على الفساد الذي يضرب البلاد من جراء الهيمنة الإيرانية، والتغطية على مسؤولية إيران غير المباشرة في هذه الكارثة.

ويعاني نهرا دجلة والفرات من انخفاض في منسوب المياه وتلوث حاد نتيجة السدود والأنشطة في كل من تركيا وإيران، الأمر الذي اعتبره البعض سببا في نفوق الأسماك.

وسجلت مناطق في بابل وكربلاء والنجف والديوانية نفوق عشرات الآلاف من الأطنان في الأقفاص النهرية والمزارع السمكية على النهرين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، قوله إن الأزمة تعود إلى مرض التعفن البكتيري الناجم عن "قلة الموارد المائية وتلوث الأقفاص النهرية".

وبالعودة إلى السخرية التي أثارتها هذه التصريحات على مواقع التواصل، قالت مستخدمة على فيسبوك ردا على محيبس "لا والله ايران ولي يساعدها.. من الخونة..".

وقال آخر إن "السياسيين والعراقيين متأكدين منو سمم الأسماك بس اتحدى واحد يطلع ويكول (يقزل) فلان. منو الة مصلحة بتدمير العراق؟ أعتقد ماكو غبي الكل يعرف منو !".

وتهكم مستخدم على فيسبوك قائلا "لو ساكت مو احسنلك"، في حين وجه آخرون انتقادات لاذعة اختار موقع "سكاي نيوز عربية" عدم نشرها بسبب احتوائها بعض الشتائم.