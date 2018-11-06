وإثر الخسائر المادية التي تعرضت لها الكويت من جراء الأمطار الغزيرة، صدرت انتقادات حادة من أطراف عدة ضد الجهات الحكومية المسؤولة عن الطرق والصرف الصحي.

ووجهت انتقادات لاذعة لعدد من مسؤولي هذه الجهات، بتهمة التقاعس عن تجهيز البنية التحتية، لمواجهة مثل هذه العواصف.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة في الكويت بتعطيل الدراسة، الثلاثاء، وتعطيل العمل بنظام العمل الصباحي للخطوط الجوية الكويتية لفترة مؤقتة.

وقالت الخطوط الكويتية، على تويتر، "تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم... واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية".

إلا أنها أكدت، في الوقت نفسه، أن "حركة تسيير رحلاتها من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي، وأن الجدول التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية مستمر ولا يوجد أي إلغاء للرحلات".

وتشهد الكويت طقسا غير مستقر ورياحا نشطة مثيرة للغبار مترافقا مع أمطار رعدية متفرقة، ورياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.