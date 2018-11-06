وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية."

وأشار التقرير إلى أن المقابر الجماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال بغداد) والأنبار (غربا).

وأقام داعش المقابر الجماعية العديدة عندما سيطر على محافظات عراقية بين عامي 2014 و 2017.

ونوه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إمكانية الكشف عن المزيد من المواقع في الأشهر القادمة، كما حث السلطات العراقية على الحفاظ عليها وحفرها بشكل صحيح احتراما لعائلات الضحايا.