وتظهر في الفيديو حافلة صغيرة بيضاء اللون تسير خلف سيارة صغيرة، قبل أن تحاول تجاوزها، لتصطدم بصورة عنيفة مع شاحنة كانت تسير في الجهة المقابلة.

وبينت صور لاحقة أن الحادث أدى إلى تدمير الجزأين الأوسط والأمامي من الحافلة الصغيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن الحادث وقع بالقرب من قرية فصايل في الأغوار الفلسطينية، مشيرة إلى أنه جرى نقل 4 مصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية، أحدهم بحالة خطيرة.

وأضافت أن العمال الذين قتلوا في الحادث، ينتمون لبعض عائلات القدس التي تسكن حي كفر عقب في شمال المدينة، وحي واد الجوز وسط المدينة.

من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطواقم الطبية في "نجمة داود الحمراء" قدمت الإسعافات الأولية المصابين، لا سيما أن الحادث وقع في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن العمال كانوا في طريقهم إلى العمل في مصنع للدجاج يقع في المنطقة.