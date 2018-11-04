فقد وجه المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي بتعليق الدراسة ليوم الأحد في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص ‏بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية وبالتشاور مع الجهات المعنية وما رأته اللجنة المركزية لتعليق الدراسة بالوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة تعليق الدراسة، وكذلك جامعة أم القرى بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة واضم نظرًا للتقلبات الجوية، وبناءً على التحذيرات التي صدرت من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقررت إدارة التعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة ليوم الأحد في جميع مدارس مكة المكرمة ومحافظات الجموم والكامل وبحرة وعسفان والشعيبة ‏بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية.

وأعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة في الجامعة وفروعها في محافظتي الكامل وخليص نظرًا للحالة المطرية ،وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وفي نفس السياق، وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بتعليق في جميع مدارس محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا ، وهي "رنية ، تربة ، الخرمة ، المويه ، ميسان".