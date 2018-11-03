ويشارك في فعاليات المنتدى هذا العام، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

وتتضمن أجندة المنتدى في نسخته الثانية عدة محاور، من بينها الأمن المائي في أعقاب التغير المناخي والتعاون الأورومتوسطي "شراكة استراتيجية"، إضافة إلى "أجندة إفريقيا التي نريدها" ودور القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وترتكز استراتيجية الحوارات في منتدى شباب العالم، على فكرة ورش العمل وجلسات الحوار، التي يقدم فيها الشباب رؤيتهم لكيفية التعامل مع القضايا الدولية على مدار أيام المنتدى الثلاثة.

مسرح شباب العالم

وقد استبق منظمو المنتدى الانطلاق الرسمي لأعماله بافتتاح مسرح شباب العالم، حيث شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزوجته الشباب المشاركين في المنتدى حفل افتتاح مسرح الشباب، الذي قدم عرضا مسرحيا شارك فيه شباب من مصر ودول عربية وأجنبية بعنوان الزائر.

ويقول مؤلف ومخرج العرض، خالد جلال، إن مقررات منتدى شباب العالم في نسخته الأولى، أوصت بتشكيل ورش عمل على مدار العام لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أعمال المنتدى، وبناء على ذلك، فقد استضافت مدينة شرم الشيخ ورشة عمل لمدة 15 يوما بمشاركة شباب مبدعين من دول عربية وأجنبية عدة وتم صياغة العرض المسرحي الزائر خلال ورشة العمل في رسالة حب وسلام من شرم الشيخ إلى العالم.

حادث المنيا الإرهابي

وألقى حادث المنيا الإرهابي الذي وقع ظهر الجمعة بظلاله على أروقة المنتدى، حيث دعا الرئيس المصري المشاركين إلى الوقوف دقيقة حداد قبيل انطلاق فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم، كما أصدرت إدارة المنتدى بيانا نعت فيه ضحايا الحادث وتمنت الشفاء للمصابين وشددت على رسالة المحبة والتسامح التي يجسدها المنتدى والمشاركين فيه.

شرم الشيخ تتزين

ويخيم على مدينة شرم الشيخ التي تقع في جنوب سيناء أجواء الاحتفالات منذ بدء توافد المشاركين في فعاليات المنتدى، حيث وضعت لافتات الترحيب بالمشاركين في المنتدى في شارع المدينة السياحية، كما خصصت مواقع استقبال للمشاركين في مطار شرم الشيخ الدولي ومختلف الفنادق التي تستضيف الشباب المشاركين.

ونشرت قوات الأمن فرقها في شوارع المدينة ومداخلها الرئيسية لتأمين فعاليات المنتدى.

طفرة سياحية

وتشهد مدينة شرم الشيخ طفرة سياحية بالتزامن مع انطلاق فعاليات المنتدى وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الإشغال بفنادق المدينة، التي استردت عافيتها السياحية بعد نحو عامين شهدت معدلات السياحة خلالها تراجعا ملحوظا على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2015.