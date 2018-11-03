وذكرت الشركة، في بيان وزعته بين الوكالات الروسية: "تتوفر لدينا معلومات أولوية تفيد بتحطم طائرة من نوع ميغ-29 إم تابعة للقوات الجوية المصرية".

وأضاف البيان: "سيتوجه خبراؤنا الفنيون في أقرب وقت إلى مصر للمساعدة في التحقيق بملابسات الحادث".

من جانبها، أوضحت صحيفة "كوميرسانت" أن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري في عام 2018، مضيفة أن الطيار المصري قفز من الطائرة بسلام.