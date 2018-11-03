وتنفذ قوات الجيش الوطني في محور صعدة عملية عسكرية كبيرة، تستهدف من خلالها التقدم إلى أكثر من 5 مديريات في المحافظة التي تعد معقلا للميليشيا المتمردة.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش تقدمت من 11 محورا في صعدة، بمشاركة أكثر من 10 ألوية عسكرية.

وأفادت بأن هذه العملية التي يقودها لواء العروبة، ويشارك فيها لواء العاصفة، ولواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، تعد الأولى من نوعها في صعدة منذ بداية المعارك فيها، بحسب موقع وزارة الدفاع.

وتشمل العملية وفقا للمصادر، مديريات حيدان ومران وشذى والظاهر والملاحيظ، حيث يتولى لواء العروبة تغطية 9 محاور، فيما يغطي لواء العاصفة ولواء القوات الخاصة محورين آخرين.

وأكدت المصادر، أن المعارك على أشدها وسط تقدم قوات الجيش الوطني مسنودا بقوات ومقاتلات التحالف العربي، فيما تشهد صفوف الميليشيات انهيارات متسارعة وفرار المئات من عناصرها المقاتلة تحت نيران قوات الجيش الوطني.

وبحسب المصادر، فقد خلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية ودمرت عددا كبيرا من عتادها.