وقال صلاح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: " خالص التعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا." الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص تعرضوا لإطلاق من مسلحين في طريق عودتهم من دير الأنبا صموئيل في المحافظة.

وأضاف النجم المصري: "دعواتي ودعمي لكم وللشعب المصري جميعًا أن يحفظنا الله من كل سوء."

وأدانت كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي في المنيا.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضحايا الهجوم الإرهابي، وقال عبر حسابه على تويتر: "أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك."

وأكد السيسي عزم بلاده على "مواصلة جهود مكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة".