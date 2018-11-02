وقال الملكي، إنه وفي التمام الساعة 6:17 صباح الجمعة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية، من محافظة صعدة باتجاه أراضي السعودية.

وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل الأراضي اليمنية، والذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة نجران، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات.

وأكد المالكي، أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن 206 صواريخ، تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.