ونستعرض في التقرير التالي أبرز الهجمات على الأقباط في مصر، منذ 2011:

- 1 يناير 2011: مقتل 23 شخصا في هجوم انتحاري على كنيسة القديسين في الإسكندرية.

- 16 أغسطس 2013: عشرات الكنائس تتعرض للحرق والتخريب بعد الإطاحة بحكم الإخوان.

- 20 أكتوبر 2013: مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة العذراء في القاهرة.

- 6 يناير 2015: مقتل شرطيين في هجوم بالرصاص على كنيسة في المنيا.

- 9 أبريل 2016: مقتل 45 في هجومين استهدفا كنيسة مارجرجس والكنيسة المرقسية.

- 11 ديسمبر 2016: مقتل 28 في هجوم انتحاري بالكاتدرائية المرقسية والكنيسة البطرسية.

- 7 مايو 2017: مقتل نحو 30 شخصا في هجوم على حافلة تقل أقباطا في المنيا.

- 29 ديسمبر 2017: مقتل 10 أشخاص في هجوم على كنيسة مارمينا بحلوان.

- 11 أغسطس 2018: أحبطت قوة أمنية هجوما بعبوة ناسفة، حاول انتحاري تنفيذه على كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد شمالي القاهرة.

- 2 نوفمبر 2018: مقتل وإصابة 14 شخصا على الأقل في هجوم على حافلة تقل أقباطا، كانت عائدة من دير في محافظة المنيا.