وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات جراء تبادل القصف المدفعي والصاروخي والاشتباكات في الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة الحديدة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت عدة غارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محيط منطقة "كيلو 16" جنوب شرقي مدينة الحديدة.

وأسفرت الغارات بحسب مصادر ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

يأتي ذلك فيما شهدت الأطراف الشرقية والجنوبية للمدينة مواجهات وتبادل للقصف بين القوات المشتركة والحوثيين.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات التحالف العربي في جبهة الساحل، استقبلت 80 من المتمردين بعد استسلامهم في إحدى جبهات القتال، وإعلانهم عدم رغبتهم في مواصلة القتال الذي أجبروا عليه عنوة.

من جهة أخرى، قتل مدني وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلتان على إثر سقوط قذائف أطلقها الحوثيون على أحياء سكنية جنوب غربي مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية وطبية إن قذائف أطلقها الحوثيون على حي سكني أدت إلى مقتل شخص وإصابة شقيقه وإصابة طفلتين شقيقتين من أسرة أخرى.