وأسفرت الغارات بحسب مصادر ميدانية عن سقوط قتلى و جرحى في صفوف المتمردين.

يأتي ذلك فيما شهدت الأطراف الشرقية والجنوبية للمدينة مواجهات وتبادل للقصف بين القوات المشتركة والحوثيين.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات التحالف العربي في جبهة الساحل، استقبلت 80 من المتمردين بعد استسلامهم في إحدى جبهات القتال، وإعلانهم عدم رغبتهم في مواصلة القتال الذي أجبروا عليه عنوة.

من جهة أخرى، قتل مدني وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلتان على إثر سقوط قذائف أطلقها الحوثيون على أحياء سكنية جنوب غربي مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية وطبية إن قذائف أطلقها الحوثيون على حي سكني أدت إلى مقتل شخص وإصابة شقيقه وإصابة طفلتين شقيقتين من أسرة أخرى.

تقدم في باقم وضربة في صنعاء

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين.

وقالت المصادر إن القوات الحكومية بمحور علب نفذت عملية عسكرية مشتركة تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات جديدة في سلسلة جبل العتيم غربي مركز مديرية باقم، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي.

وأكدت المصادر، أن من بين القتلى قناصون كانوا يتخفون داخل خنادق صخرية وجروف جبلية في سلسلة جبل العتيم والسلسلة الجبلية الممتدة من جبل رمدان إلى أمام جبل الكوز غربي باقم.

كما أضافت المصادر أن القوات الحكومية استعادت معدات عسكرية خفيفة ومتوسطة، من ضمن الأسلحة والمعدات العسكرية التي نهبتها المليشيات الحوثية من معسكرات الجيش، حيث خلفتها وراءها في جبال العتيم، ولاذت بالفرار باتجاه مدينة باقم.

وتأتي العملية في إطار تضييق الخناق على المليشيا في مدينة باقم، وإجبارها على الانسحاب أو الاستسلام وتجنيب المنطقة المزيد من الخراب والدمار.

يأتي ذلك، بعد ضربة قوية للحوثيين حيث دمرت غارات للتحالف العربي مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بقاعدة الديلمي الجوية في العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، لـ"سكاي نيوز عربية" إنه تم استهداف أهداف عسكرية مشروعة بالقاعدة الجوية في صنعاء.

وأوضح أن "العملية شملت تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها بقاعدة الديلمي الجوية بصنعاء".