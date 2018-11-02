وقالت القناة إن إسرائيل طلبت من فرنسا نقل "رسالة تحذير" لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري"، بشأن مصانع الميليشيات.

ونقل المصدر عن مصادر دبلوماسية غربية مطلعه، قوله إن إسرائيل "حذرت لبنان إذا لم تقم بمعالجة الموضوع فستضطر أن تتعامل معه بحدة".

وتشير إسرائيل كثيرا إلى أن أنشطة عسكرية تقوم بها ميليشيات حزب الله، ذراع إيران في لبنان.

وقبل أسابيع قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الأمم المتحدة، إن حزب الله يستخدم 3 مواقع قرب مطار بيروت، لتحويل "قذائف غير دقيقة" إلى صواريخ دقيقة التوجيه.

ونشر الجيش الإسرائيلي تسجيلا مصورا وصورا، قال إنها لمواقع بناء صواريخ ميليشيات حزب الله في العاصمة اللبنانية.