وأوضح اليماني في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن ميليشيات الحوثيين قد انتهكت 9 هدن، وأصرت على استمرار الحرب في اليمن منذ سبتمبر عام 2014.

وأكد الوزير على دعم الحكومة الشرعية لمهمة المبعوث الدولي مارتن غريفيث، مشيرا إلى أن الأخير طرح ملفا مهما يتمثل بتوسيع الرقابة الدولية لتشمل ميناء الحديدة بحيث لا تصل أسلحة إلى الانقلابيين، ولا يتم نهب المساعدات الغذائية والإغاثية من قبل تلك الميلشيات، كما حدث العديد من المرات.

وأضاف: "نحن مستعدون لبحث العديد من الملفات الأخرى مثل الملف الاقتصادي، لتمكين البنك المركزي في عدن من أداء مهامه".

وشدد اليماني على أن قواعد الحل للأزمة لم تتغير، قائلا: "نحن على أتم الاستعداد للانخراط في عميلة السلام، لكن لن نقبل بوجود ميليشات على شاكلة حزب الله اللبناني تسعى لسرقة سيادة الدولة وفرض مشيئتها على الشعب اليمني والمنطقة والمجتمع الدولي".

وأردف وزير الخارجية: "مرجعية السلام التي أقرها الشعب اليمن والمجتمع الدولي هي المخرج الأكيد للأزمة اليمنية، ونقصد بذلك المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، لكن إذا اضطر الأمر سنظل نقاتل لتحقيق السلام والاستقرار لليمن".

واعتبر اليماني أنه "لا حل سياسيا دون التزام الحوثيين بمخرجات الحوار الوطني والمرجعيات المتفق عليها، ودون تسليم الحوثيين للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة".

كما دعا الوزير المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين، للإفراج عن المختطفين لدى الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن "المعاناة الإنسانية في اليمن فاقت كل التصورات".