وتعد دوريات منبج جزءا من خارطة طريق اتفقت عليها أنقرة وواشنطن في يونيو الماضي، لنزع فتيل التوترات بين الدولتين اللتين تلعبان دورا كبيرا في الحرب السورية.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات التركية والأميركية بدأت الدوريات الخميس عند الساعة 12.53 بتوقيت غرينتش، وفق ما نقلت "رويترز".

ويقوم الأميركيون والأتراك بدوريات مستقلة على طول الحدود، حيث يعتبر الجانبان الدوريات المشتركة وسيلة لمنع العنف بين المجموعات المتصارعة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الدوريات تأتي بعد أيام من القصف التركي لمواقع الميليشيات الكردية الرئيسية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، الجمعة الماضي، إن أنقرة عازمة على التركيز على مواجهة المسلحين الأكراد شرقي نهر الفرات في سوريا.