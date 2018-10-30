وقُتلت رزان النجار (21 عاما) برصاصة في الصدر في الأول من يونيو، خلال احتجاجات وصدامات قرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت "الجمعية الفلسطينية لإغاثة الشعب الفلسطيني" قد أكدت في حينها أن المسعفة أصيبت أثناء محاولتها تقديم العلاج لمتظاهرين جرحى.

ونفى الجيش الإسرائيلي بعد أيام على وفاة المسعفة تعمد قتلها، قائلا أن نتائج "درسه" للوقائع سترفع إلى المدعي العام العسكري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "تحقيقا فتح" حول مقتل الشابة بعد أن درس المدعي العام الملف، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويشهد قطاع غزة منذ 30 مارس احتجاجات ومواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل بين القطاع المحاصر والدولة العبرية.

وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل 218 فلسطينيا على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية بحسب تعداد لفرانس برس، في حين قتل جندي إسرائيلي واحد.