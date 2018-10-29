وقالت الإذاعة الرسمية إن امرأة فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة، في حين أشارت مصادر إلى أن التفجير استهدف دورية أمنية.

وأشارت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن الهجوم، الذي وقع وقت الذروة قرب مقر الداخلية، أسفر عن إصابة 8 رجال أمن وشخص مدني.

يذكر أن الرئاسة التونسية مددت، في وقت سابق، حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدموية في عام 2015 حتى 6 نوفمبر القادم.

ووقعت آخر عملية إرهابية بتونس في 24 نوفمبر 2015، حيث قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم داعش.

وفرضت الرئاسة إثر ذلك حالة الطوارئ لـ30 يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.