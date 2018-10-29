ووجدت السلطات جثتي تالا فارع (16 عاما) وروتانا فارع (22 عاما) ملتصقتين سويا بشريط لاصق عند منطقة الخصر والقدم، في نهر هدسون بمدينة نيويورك، حسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست".

وعلى حسابها الرسمي، أكدت القنصلية السعودية في نيويورك، أنها "تتابع مع السلطات المحلية تفاصيل حادثة قضية المواطنتين السعوديتين اللتين عثر عليهما في نهر هدسون".

وكانت تالا فارع، قد أدرجت ضمن قائمة الأطفال المفقودين في المركز الوطني للأطفال المفقودين، منذ 24 أغسطس الماضي.

وأبلغت السلطات الأميركية وكالات الأنباء، أن الفتاتين دخلتا لنهر هدسون من جهة جسر جورج واشنطن، وطفت جثتيهما جنوبا باتجاه ضفاف منتزه ريفرسايد، الذي يمتد على الجانب الغربي من منطقة مانهاتن.

ووفقا لمحطة "أي بي سي"، فإن بعض المحققين الذين يعملون بالقضية، يعتقدون بأن الفتاتين أقدمتا على الانتحار، وقامتا بلصق نفسيهما معا باستخدام الشريط اللاصق قبل القفز في النهر.

وتنتظر الشرطة تحليل الطب الشرعي، لتحديد إذا ما كانت الفتاتان قد تعرضتا للقتل، أم أنهما دخلتا النهر بإرادتهما.