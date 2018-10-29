وقال عباس إنّه إذا كان وعد بلفور المؤسّس لدولة إسرائيل قد مرّ قبل قرن من الزمن فإنّ "صفقة القرن لن تمرّ"، في إشارة إلى خطّة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ويخشى عباس من أن الولايات المتحدة تخطط لاقتراح يمنح الفلسطينيين دولة محدودة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس وبعض الحكم الذاتي في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ويطالب عباس بالاستقلال التام في كلتا المنطقتين.

وفي خطاب ألقاه الاثنين قال عباس إن رفض حماس التخلي عن السيطرة على غزة هو وقوف مع "أفكار الأعداء الذين يريدون إقامة شبه دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية".

وأضاف عباس مخاطباً أعضاء المجلس المركزي "أنتم اليوم أمام لحظة تاريخية يجب أن تنتبهوا إليها جيّداً، ما زالوا يتحدّثون عن صفقة العصر، وأنّهم سيقدّمونها بعد شهر أو شهرين، لكنّهم قدّموا كل صفقة العصر ولم يبق منها شيء".

وتابع "لقد مررنا بمثل هذه المرحلة وبمراحل خطيرة لكن ليس أخطر من هذه المرحلة".

وشدّد الرئيس الفلسطيني على أنّ "القدس نقلوا السفارة اليها، وحقّ اللاجئين يحاولون أن ينهوه، و(ترامب) قال بكل وقاحة إنّ اللاجئين 40 الفاً. يخرب بيتك!".

وأكّد عبّاس أن عدد اللاجئين "اليوم ستّة ملايين، وقالوا إنهم 40 الفاً فقط من أجل إنهاء قضيتهم وأنا أقول إنّها لم تنته".