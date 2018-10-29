وأوضح التقرير أن الجوف احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد ضحايا الألغام، وتركزت حقول الألغام في مديريات، خب والشعف، المتون، والحزم، والمصلوب، والغيل.

ووثق التقرير خلال الفترة من مارس 2016 إلى سبتمبر 2018 نحو 183 حالة قتلا و308 ضحايا تعرضوا للتشوهات.

وأوضح التقرير أن الميليشيا الانقلابية زرعت عن عمد مئات الألغام في منازل المواطنين والطرق والتجمعات المدنية، والمزارع، إضافة الى استخدامها المنشآت العامة والخاصة، إلى مناطق عسكرية وقامت بتفخيخها بالمتفجرات والألغام، التي توزعت بين ألغام مضادة للمركبات وألغام أفراد وألغام مصنوعة محليا على شكل أحجار وأشجار.

ولفت إلى أن المدنيين كانوا أكثر المستهدفين من هذه الألغام حيث قتل وأصيب العشرات من النساء والأطفال، إضافة إلى أنها تسببت في عدم عودة الكثير من الأسر إلى منازلهم بسبب حقول الألغام العشوائية التي زرعتها ميليشيا الحوثي.

ودعا التقرير إلى التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين من حقول الألغام التي لا تزال تشكل خطرا كبيرا في التجمعات السكنية، وطالب بتقديم المساعدة في نزعها عبر فرق هندسية متخصصة.