وقال رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش في رسالة لرئيس الاتحاد العربي: ”لا يخفى عن سيادتكم أنه ومنذ ما يزيد عن أربعة سنوات وأكثر قد عانت فيه لعبة الرماية في بلدي ليبيا من ظروف قاهرة بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي نتيجة الحرب الدائرة والتي كانت بدعم وتمويل من النظام القطري بالأدلة الدامغة ".

وأضاف قريش: ”هذا النظام يراهن هذه الأيام على طي صفحة دعمه للإرهاب بفعل النسيان أو القيام بأدوار أخرى لجذب الأنظار إليه وتغيير الصورة الذهنية عنه، وهو ما كان إذ هداه مستشاروه إلى الرجوع من بوابة الرياضة باعتبارها الأشهر والأقدر على لفت الأنظار وإشغال الناس عن بشاعة جرائم النظام القطري ."

وتابع: "سيدي الفاضل نعلن مقاطعتنا لأي بطولة تستضيفها دولة قطر ونحن لسنا على خلاف مع أشقائنا بالاتحاد القطري للرماية أو الشعب القطري الشقيق، ونعلم جيداً بأننا نخالف الميثاق الأولمبي ونتحمل كل المسؤولية عن ذلك ."

وختم قريش مخاطباً رئيس الاتحاد العربي للرماية قائلاً: "مناصبنا ليست أغلى من أرواح أبنائنا، فكيف لنا أن نشارك ونحتفل في ملتقى رياضي ودماء أبنائنا تنزف وجراح وطني لم تلتئم بعد."