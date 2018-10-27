وقالت مصادر ميدانية، إن ميليشيات الحوثي اقتحمت منازل في ريف الحديدة، واختطفت عددا من السكان للضغط على المدنيين، من أجل التعاون معهم والقتال في صفوفهم.

وأشارت المصادر، إلى أن ميليشيات الحوثي حولت عددا من المنازل في الحديدة إلى ثكنات عسكرية، واستخدمت المدنيين دروعا بشرية.

وقبل أيام، اختطف الحوثيون ثلاثة من الفنانين والعاملين في مجال الإعلام، ضمن حملة خطف واسعة في الحديدة، طالت عددا من العاملين في المجال الإعلامي من صحفيين ومصورين وفنانين.

وتأتي هذه التطورات في وقت اندلعت فيه مواجهات بين قوات المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي الإيرانية، في الأطراف الجنوبية، والجنوبية الشرقية للحديدة.

وتركزت المعارك في منقطة دوار المطار وجامعة الحديدة، وتخللها قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

وقصفت طائرات التحالف العربي مواقع للمتمردين على طول الطريق الساحلي، امتدادا من دوار المطار وصولا إلى أهداف أخرى داخل المدينة.

وسمع دوي انفجارات كبيرة، في حين أسفرت المواجهات والقصف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.