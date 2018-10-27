وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي على هامش حوار المنامة الأمني في البحرين، إن الدور الإيراني في المنطقة تم تحجيمه، مؤكدا أن هذا الدور سيتم تحجيمه بشكل أكبر، في ظل استمرار التدخلات الإيرانية بالمنطقة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة استراتيجية، وقال إن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة "حديدية".

وجاءت تصريحات الجبير بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أن بلاده تقف في وجه إيران، التي تدعم مليشيات الحوثي بالسلاح وتخالف للقوانين الدولية.

وأضاف ماتيس أن إيران تهدد الملاحة البحرية، وأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تطويرها لبرنامجها النووي.

وأكد الوزير الأميركي، أن الشراكة مع دول الخليج مستمرة وأساسية، وأنه يتم العمل مع الشركاء لتأمين الاستقرار للمنطقة.