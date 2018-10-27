وأكد الجبير، خلال كلمته في المنتدى الرابع عشر لـ"مؤتمر حوار المنامة 2018"، السبت، أن جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية، في التحقيق بمقتل خاشقجي.

وقال: "هناك تحقيقات مستمرة في السعودية وتركيا بشأن القضية، ويوميا هناك أدلة جديدة نرصدها"، مشيرا إلى "أشخاص تجاوزوا صلاحياتهم في قضية خاشقجي".

وطالب الجبير وسائل الإعلام بانتظار التحقيقات حتى تنتهي، بالقضية التي "أصابت الإعلام بحالة هستيرية".

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن العلاقات مع الولايات المتحدة "حديدية"، وأضاف: "لدينا علاقات إستراتيجية معها وهي ثابتة وراسخة".

وقال إن "السياسة الخارجية لإدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب عقلانية وواقعية، وهذا شيء ندعمه جميعا في الخليج"، مشيرا إلى أن المملكة "مرت بأوقات صعبة مع إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما".