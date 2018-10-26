وأعلنت مصادر طبية أن الشبان الأربعة قتلوا برصاص إسرائيلي أطلقه جنود الاحتلال أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وأصيب عشرات المتظاهرين بالاختناق من جراء الغاز المسيل للدموع، كما أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي تجاه المشاركين في الاحتجاجات.

وبعد الظهر، تجمع آلاف الفلسطينيين في مخيمات "مسيرات العودة" الخمسة المقامة قرب الحدود شرقي قطاع غزة، وأشعل عدد منهم إطارات سيارات قرب الحدود.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني في المواجهات التي انطلقت في نهاية مارس الماضي ولا تزال مستمرة، تحت شعار "مسيرات العودة"، والتي تنشط على وجه الخصوص في أيام الجمعة.