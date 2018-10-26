وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عدد الوفيات ارتفع إلى 21، فيما أصيب 35 آخرون.

وكشفت الوكالة أن عمليات البحث والإنقاذ والتفتيش عن ناجين أو جثامين المزيد من الضحايا مستمرة، مشيرة إلى أن مدير عام الدفاع المدني مصطفى البزايعة يتابع عمليات البحث من موقع الحادث في البحر الميت.

وأظهرت لقطات صورها شاهد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تندفع بسرعة أسفل جسر في زرقاء ماعين، قرب شاطئ البحر الميت، بعد أمطار غزيرة مفاجئة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني إنه أمكن إنقاذ 37 شخصا في عملية كبيرة شاركت بها طائرات هليكوبتر، وأفراد من الجيش وغواصين وكلاب مدربة.

وأطلقت عملية واسعة للبحث عن ناجين جرفتهم مياه السيول من الأودية إلى شواطئ المنطقة، التي تعد أكبر منخفض على وجه الأرض.

وقالت مصادر بمديرية الدفاع المدني للتلفزيون الرسمي، إن الأمطار الغزيرة جرفت حافلة تقل 44 طفلا ومعلما كانوا في رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت، وهي مقصد سياحي شهير.

كما أن من بين الضحايا بعض الزوار الذين كانوا متواجدين بالمنطقة.