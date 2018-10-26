وأدى رئيس الحكومة العراقية اليمين الدستورية مع 14 وزيرا، نالوا ثقة البرلمان من بين 21 وزيرا، وأجّل البرلمان التصويت على بقية المرشحين إلى 6 نوفمبر المقبل، ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.

ووافق غالبية 220 نائبا حضروا الجلسة من أصل 329 يشكلون أعضاء البرلمان الجديد الذي تم انتخابه في مايو الماضي ويعاني من انقسام حاد، على أسماء 14 وزيرا، من بينهم وزراء الشؤون الخارجية والمالية والنفط.

وعقدت الحكومة العراقية، الخميس، أول اجتماع لها منذ عام 2003 خارج المنطقة الخضراء في بغداد، في أولى قرارات رئيس الحكومة عبد المهدي.

وعقد رئيس الحكومة أول مؤتمر صحفي له، الخميس، في المجمع الحكومي، الذي أعيد تأهيله مقابل محطة السكة الحديد المركزية وسط بغداد.