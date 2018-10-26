وقالت الوكالة في بيان إن القرار يأتي "حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول".

وتوفي 20 شخصا وأصيب 35 آخرون حتى الآن في أحدث إحصاء، جراء السيول التي ضربت منطقة البحر الميت وجرفت حافلة مدرسية، نتيجة أمطار غزيرة.

وقال مصدر في الدفاع المدني الأردني إن معظم الضحايا من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت، نحو 50 كيلومترا غربي العاصمة عمّان.

وأضاف: "من بين القتلى أناس آخرون كانوا يتنزهون في تلك المنطقة" السياحية التي يطلق عليها اسم "المياه الساخنة"، حيث داهمتهم السيول، مشيرا إلى إصابة رجال أمن كانوا يشاركون في عمليات الإنقاذ.