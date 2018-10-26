وداهمت سيول جارفة، مناطق عدة في البلاد، قتل إثرها 18 شخصا جلهم من الأطفال، فيما لم تتمكن السلطات من معرفة عدد المفقودين على وجه التحديد.

وفيما تجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر، وبمشاركة قوات من الجيش. طالبت السلطات السكان، بأخذ الحيطة والحذر، والإبلاغ عن المفقود في جميع المناطق.

ونقل التلفزيون الأردني، عن مسؤول في الدفاع المدني قوله، إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأعلن في وقت سابق، عن حافلة تقل 37 تلميذا و7 مدرسين كانت في رحلة بالمنطقة عندما جرفتها السيول في واد.

سياح ضمن المفقودين

وحسب مراسلنا، فإن عددا من سكان منطقة الأغوار قرب البحر الميت لا زالوا في عداد المفقودين بعد أن جرفتهم السيول، كما أعلن عن وجود سياح أجانب ضمن المفقودين.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأرصاد الجوية الأردنية، حسين المومني، لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة شمالي ووسط البلاد، محذرا من استمرار آثار المنخفض الجوي، وتأثيره على مناطق عدة بالمملكة.

وألغى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارته المقررة إلى البحرين الجمعة، لمتابعة مجريات حادثة البحر الميت.

من جانبه، تابع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ميدانياً جهود البحث والانقاذ، كما تفقد المصابين في مستشفى الشونة الجنوبية.

وأكد الرزاز عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن التحقيق سيأخذ مجراه وستتم محاسبة كل مقصِّر، مقدما تعازيه لذوي ضحايا الحادث المفجع.

صلاة الغائب

من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، عن إقامة صلاة الغائب على أرواح من قضوا في حادثة البحر الميت بعد صلاة الجمعة.

وقالت مديرية الأمن العام الأردني، في بيان، إنه سيتم صباح الجمعة، إغلاق الطرق المؤدية لمكان البحث والإنقاذ عن مفقودي السيول بمنطقة البحر الميت، وذلك في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن بيان الأمن العام: "إنه سيتم قطع طريق الزارة من مثلث البانوراما بعد منطقة الفنادق باتجاه الجنوب، إضافة إلى قطع السير القادم من محافظة الكرك/ جسر الموجب السفلي باتجاه البحر الميت ولإشعار آخر".

وطالبت مديرية الأمن العام الأردنية المواطنين تجنب الطرق المذكورة، واعتماد الطرق البديلة والامتثال لتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق.