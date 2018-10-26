وترأس عبد المهدي الاجتماع بحضور الوزراء الـ14، الذين حصلوا على ثقة البرلمان، مساء الأربعاء.

وعقد رئيس الحكومة أول مؤتمر صحفي له، الخميس، في المجمع الحكومي، الذي أعيد تأهيله مقابل محطة السكة الحديد المركزية وسط بغداد، والذي لم تعقد فيه اجتماعات منذ عام 2003، عندما انتقلت الاجتماعات إلى المنطقة الخضراء.

ويقول عبد المهدي إنه يعتقد أن العراق يجب أن يكون "منطقة خضراء"، وإنه سوف يعطي الأولوية لتوفير الأمن والمياه والكهرباء خلال فترة ولايته.

وأعلنت السلطات العراقية في نهاية 2017 النصر على المسلحين المتشددين وتراجع بشكل كبير منسوب العنف في البلاد رغم بعض الاعتداءات.

وسعى رئيس الحكومة الجديد إلى الطمأنة بشأن الوضع الأمني في العراق الساعي إلى جذب استثمارات لعملية إعادة الإعمار الضخمة وإعادة تفعيل الخدمات العامة المتدهورة.