وقالت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة إن نوعية الصواريخ، التي عُثِر عليها، أثناء عملية تمشيط المزارع القريبة من كيلو 10، صواريخ "بحرية" روسية الصنع، وهي من أسلحة الدولة التي نهبتها مليشيات الحوثي بعد انقلابها على الشرعية في اليمن.

وكانت ألوية العمالقة قد عثرت على كمية من الصواريخ البحرية أثناء عملية تحرير مزارع في الدريهمي قبل حوالي أربعة أشهر.