أبوظبي - سكاي نيوز عربية عثرت قوات ألوية العمالقة اليمنية على عدد من الصواريخ البحرية التي أخفتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران، بين الأشجار وتحت التراب في المزارع القريبة من "كيلو 10" بمديرية الحالي شرقي مدينة الحديدة، وفق ما أفاد مراسلنا.
وقالت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة إن نوعية الصواريخ، التي عُثِر عليها، أثناء عملية تمشيط المزارع القريبة من كيلو 10، صواريخ "بحرية" روسية الصنع، وهي من أسلحة الدولة التي نهبتها مليشيات الحوثي بعد انقلابها على الشرعية في اليمن.
وكانت ألوية العمالقة قد عثرت على كمية من الصواريخ البحرية أثناء عملية تحرير مزارع في الدريهمي قبل حوالي أربعة أشهر.