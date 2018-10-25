وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن اللجنة استعرضت "خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات، خاصة فيما يتعلق بعناصر عدة."

وشملت العناصر، الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل.

واتخذت اللجنة "التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها"، حسب ما أضافت وكالة الأنباء السعودية.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر، السبت الماضي، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.