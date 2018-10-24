وفي ختام ندوة في المنتدى ضمت أيضا ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، قال ولي العهد السعودي:" أحب أن أختم فقط بحاجة، أن دولة الرئيس سعد جالس يومين في السعودية، فأرجو ألا تطلع شائعات أنه مخطوف". ورد عليه الحريري ضاحكا:"بكامل حريتي".

وأضاف الحريري، إن الإنجازات التي تحققت في السعودية تجعها بلدا محسودا ومستهدفا، قائلا، إن البعض يحاول تعطيل نجاحاتها.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت الثلاثاء أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الثاني، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للسعودية، وتشتمل على أكثر من 35 جلسة حوارية تعقد خلال 3 أيام.