وقال مصدر في الفريق الهندسي في تصريح له إنهم تمكنوا من انتزاع قرابة (1214) لغم، مختلفة الأشكال والأحجام من مناطق متفرقة في البقع وكتاف، وجرى إتلافها بالكامل، لافتاً إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية كانت قد زرعتها في تلك المناطق قبل فرارها منها تحت ضربات أبطال الجيش.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتعمد زراعة الألغام في الطرقات والمزارع وفي أوساط القرى والمحلات السكنية بمديرية كتاف، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المدنيين، وممتلكاتهم ويحد من تحركاتهم الطبيعية.

وأكد المصدر أن جهود الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني في محور صعدة متواصلة لانتزاع الألغام الحوثية في مختلف المناطق المحررة، بهدف تأمينها أمام عودة الأهالي إلى منازلهم وممارسة حياتهم بشكل آمن.

وسبق وأن انتزعت الفرق الهندسية أكثر من (10.000) لغم كانت قد زرعتها الميليشيا الحوثية في عدد من المناطق بمحافظة صعدة خلال الفترة الماضية، قبل دحرها منها على يد أبطال الجيش الوطني، في الوقت الذي تواصل فيه المليشيا صناعة الألغام وزراعتها بكثافة في المناطق السكنية والشوارع والممرات في استهداف ممنهج لحياة المدنيين.