وأضاف بومبيو إن الولايات المتحدة تعمل على جمع المعلومات بشأن قضية جمال خاشقجي، مشيرا إلى الإدارة الأميركية تدرس مع مع وزارة الخزانة فرض عقوبات على المتورطين في مقتل المواطن السعودي.

وقال وزير الخارجية إنه سيعمل مع وزارة الخزانة لبحث إمكان تطبيق قانون ماغنتسكي للمساءلة العالمية على هؤلاء الأفراد.

وأضاف أن الولايات المتحدة سوف تلغي تأشيرات السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي.