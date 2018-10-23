وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية، أن اللواء المتقاعد حابس الحناينة قائد وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة سابقا، اغتيل بـ3 رصاصات في الصدر بمدينة مأدبا وسط الأردن.

وأضافت الصحيفة أن محاولات إسعاف الحناينة عقب الحادث فشلت، مشيرة إلى أنه توفي متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.

وأعلن مصدر أمني أردني فتح تحقيق في الحادث لتحديد ملابساته وكشف هوية مرتكبه.