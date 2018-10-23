كما استقبل رئيس وزراء باكستان، عمران خان، ونائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، دمقه مكونن حسن، ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد بن ناصر الروضان ووزير المالية الكويتي نايف بن فلاح الحجرف.

وكان العاهل السعودي عقد مباحثات مع عبدالله الثاني، ركزت على العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وشدد العاهل الأردني على وقوف الأردن إلى جانب السعودية في مختلف الظروف، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين من أجل دعم العمل العربي المشترك وتعزيز فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وجرى، خلال المباحثات، استعراض مجمل التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة، ومساعي التوصل إلى إيجاد حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.