وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الملك وولي العهد استقبلا في قصر اليمامة بالرياض صلاح بن جمال خاشقجي، فضلا عن سهل بن أحمد خاشقجي.

وأفادت الوكالة أن العاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان عبرا عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي.

وعبر صلاح وسهل خاشقجي، عن شكرهما للملك وولي العهد على مواساتهما في وفاة الفقيد.

وكان النائب العام السعودي قد كشف أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته.

وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات القضائية في السعودية بحبس 18 شخصا على ذمة القضية، جميعهم من الجنسية السعودية، "تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وأمر العاهل السعودي بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.