وقال الكرملين، في بيان الثلاثاء، إنه "تم إبلاغنا بالموقف السعودي الرسمي وهو أن الأسرة المالكة لا صلة لها بمقتل خاشقجي، وما عدا ذلك رهن التحقيقات".

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف: "نحتاج إلى معلومات مؤكدة. سمعنا تصريحات رسمية من الرياض تشدد على عدم تورط أفراد العائلة الحاكمة فيما حدث وكل ما تبقى يعود للتحقيق، ولا بد من الاعتماد على معلومات رسمية مؤكدة".

وفي وقت سابق، أفصح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، عن موقفه إزاء قضية خاشقجي، قائلا إنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات تضر بالعلاقات مع السعودية قبل انتهاء التحقيق في القضية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أنه سيجري القبض على كل المسؤولين عن الحادث.

وأوضح الجبير في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أن السعودية أرسلت فريقا إلى تركيا على خلفية الحادث.

وكان الجبير قد ذكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "لم يكن على علم بحادثة خاشقجي"، واصفا مقتله بـ"الخطأ الجسيم".

وكان النائب العام السعودي قال، فجر السبت، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع الصحفي مما أدى إلى وفاته.

وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات القضائية في السعودية بحبس 18 شخصا على ذمة القضية، جميعهم من الجنسية السعودية، "تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.