وأظهر فيديو نشرته الشرطة الاتحادية مداهمة فرقة من قوات الشرطة لنفق مخفي داخل قرية، قبل أن يتم القبض على "إرهابي"، وفق ما وصفته القوات العراقية.

وقالت مصادر أخبار عراقية أن الشخص الذي تم القبض عليه هو المكنى "أبو طلحة" واسمه الحقيقي هو صباح حاتم سليمان، من تنظيم داعش.

وأدت معلومات استخباراتية للقبض على "أبو طلحة" داخل قرية القهارة في قضاء الحويجة، وأرسلت الشرطة الاتحادية قوة من فوج مغاوير الفرقة 6 بإسناد ناقلتين من الفوج الآلي الأول والثاني لإتمام العملية.

وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي خلال السنوات الماضية من طرد داعش من أكبر معاقله في العراق، لكن يبدو أن فلولا من التنظيم لا تزال موجودة على الأراضي العراقية.