وقال المالكي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في الرياض، إن الميليشيا الحوثية لم تستطع الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ بالستية حيث قامت قوات التحالف بتحييد هذه القوة غير أن تلك الميليشيا حاولت في الحديدة استهداف المدنيين بصاروخين بالستيين غير أن التحالف استطاع صدهما ومنع خطرهما على المدنيين.

وأوضح أن الميليشيا الحوثية استخدمت المساجد كملجأ بما يخالف القانون الدولي والقواعد العرفية وتقوم الميليشيا بالتجارة في المخدرات لدعم المجهود الحربي، لافتا في هذا الصدد إلى ضبط أكثر من 31 كيلوغراما من الحشيش يتاجر بها الحوثيون في محافظات يمنية مختلفة.

ولفت إلى أن عدد الصواريخ الباليستبة التي أطلقها الحوثيون خلال الفترة الماضية بلغ 205 صواريخ فضلا عن عشرات الآلاف من المقذوفات في حين بلغت خسائر الحوثيين 126 موقعا، مشيرا الى استمرار الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة في المحافظات اليمنية.

وبين المالكي أن كل المدن اليمنية تتحرر من الداخل إلى الخارج عكس تعز التي يأتي تحريرها من الخارج مع وجود كثير من أهلها في خارج المحافظة خصوصا أن 90% من اليمنيين لا يريدون الحوثيين، ونحن ندعم كافة الجبهات لوجستيا أو عسكريا والعمليات العسكرية تمضي بالتوازي وليست هي عملية استنزاف بقدر أنها عملية لتحرير كافة الأراضي اليمنية.

وأوضح أن التحالف قام بمساعدة متضرري إعصار لبان في المهرة وجاءت المساعدات من كافة الجهات. وشدد على أن التحالف بذل جهودا كبيرة لمساعدة أهالي المهرة لمواجهة الإعصار مع استمرار الجسر الجوي والبري لمساعدة محافظة المهرة.