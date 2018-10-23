والمسؤولان الفلسطينيان اللذان اعتقلتهما إسرائيل هما عدنان غيث، الذي يشغل منصب محافظ القدس المعين من السلطة الفلسطينية وهو منصب شرفي إلى حد كبير، وجهاد الفقيه مدير المخابرات الفلسطينية في المدينة.

وقال محامو الرجلين إنهما اعتقلا للاشتباه في أنهما ساعدا على خطف فلسطيني من سكان القدس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولفت محمد محمود محامي غيث إن أوامر صدرت لموكله بالابتعاد عن القدس والبقاء قيد الإقامة الجبرية في منزله لمدة سبعة أيام ودفع غرامة قدرها 20 ألف شيقل (5500 دولار).

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس اتصل هاتفيا بالرجلين في أعقاب الإفراج عنهما.

ويقول تقرير بثته قناة ريشت 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن الفلسطيني المقيم في القدس الذي جرى اختطافه قبل أسبوعين يحمل بطاقة هوية إسرائيلية والجنسية الأميركية.

وأضاف التقرير أنه مطلوب لدى السلطة الفلسطينية لمساعدته في بيع عقارات بالبلدة القديمة في القدس ليهود.