وكانت السلطة المحلية في مليلية قد قالت، الأحد، إن مهاجرا توفي وأصيب 19 آخرون بجروح أثناء محاولة عبور السياج انطلاقا من مدينة الناظور شمال المغرب.

ومن بين ما يقارب 300 مهاجرا، تمكن 200 تقريبا من عبور السياج والمرور إلى مليلية، بحسب السلطات الإسبانية.

وذكرت وزارة الداخلية، أنه تم توقيف 141 مهاجرا أثناء هذه العملية، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأوردت في بيان "قررت السلطات المغربية ترحيل جميع المشاركين في عملية الاقتحام هذه صوب بلدانهم الأصلية، وذلك طبقا للقوانين الجاري العمل بها".

وأضحت إسبانيا أول بوابة دخول للمهاجرين إلى أوروبا مع أكثر من 47 ألف مهاجر منذ بداية 2018 خمسة آلاف منهم تقريبا وصلوا برا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ويعد المغرب بلد عبور لآلاف المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية الراغبين في الوصول الى أوروبا بالنظر إلى الموقع الجغرافي للبلاد القريبة من القارة العجوز.