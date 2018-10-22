وتمكنت قوات دعم الشرعية اليمنية من صد هجوم للمتمردين الحوثيين في "جبل القرحا" وفي منطقة "أعشار" على جبهة ناطع في المحافظة، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية يمنية.

وأفادت المصادر بتدمير مدفعيات الجيش الوطني تعزيزات بشرية للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى جنوب "وادي فضحة" بمديرية الملاجم بالبيضاء، وقتل كل من كانوا على متنها.

ودكت مدفعية الجيش الوطني اليمني مواقع تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في مديرية "نهم" شرقي صنعاء، مخلفة عددا من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

وقال مصدر ميداني، إن مدفعية الجيش استهدفت مواقع للميليشيات الحوثية الإيرانية في منطقة "محلي" بنهم، كان يتجمع فيها أكثر من 30 حوثيا، فيما استهدف قصف مدفعي عربة للميليشيات في المنطقة ذاتها.

وأجبر تقدم الجيش في نهم، مجموعة من ميليشيا الحوثي لتسليم أنفسهم لقوات الجيش الوطني.

ضبط مخدرات



وضبط أفراد الجيش الوطني اليمني، كمية من الحشيش المخدر، كانت بحوزة مهرب، على متن سيارة في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وكشف المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة، أن كمية الحشيش التي بلغت 30 كيلوغراما، تابعة لـ"أبو عبدُه"، القيادي في جماعة الحوثي بمديرية حيران.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش أحبط محاولات عدة لعمليات تهريب حشيش، وممنوعات في المناطق الحدودية مع السعودية بمديريتي "ميدي" و"حيران"، وكانت أغلبها تتبع قيادات حوثية حسب اعترافات المهربين.