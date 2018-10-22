وقال الوزير في مقابلة مع القناة الأولى الإسرائيلية، إن إسرائيل ستقلص المياه التي تزود بها عمان من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع إذا تم إلغاء الملحق الخاص بقريتي الغمر والباقورة.

وأعلن ملك الأردن، الأحد، عن عدم تجديد ملحق الاتفاقية التي تسمح لإسرائيل بتأجير منطقتي الباقورة والغمر من الأردن لمدة 25 عاما. وتنتهي عقود الإيجار العام المقبل. وانتهت مهلة التجديد الخميس الماضي.

وأضاف الملك عبد الله أنه أبلغ إسرائيل بقراره، وأردف قائلا: "إننا نمارس سيادتنا الكاملة على أرضنا. إن أولويتنا في هذه الظروف الإقليمية هي حماية مصالحنا والقيام بكل ما هو مطلوب للأردن والأردنيين".

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي إن "الأردن بحاجة إلى إسرائيل أكثر من حاجة إسرائيل للأردن"، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإقناع ملك الأردن بالعدول عن قراره.

وأكد نتانياهو، الأحد، أحقية "الأردن في استعادة الأراضي"، لكنه توقع الدخول في مفاوضات مع الأردن "حول إمكانية تمديد الاتفاقية الحالية".

وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى الأردن، عوديد عيران، إنه لم يتفاجأ بقرار الأردن، مضيفا أنه لا يزال هناك متسع من الوقت كي يعيد البلدان التفاوض على الاتفاقية.

واتهمت المعارضة الإسرائيلية نتانياهو بالفشل في إدارة السياسة الخارجية وافتعال الأزمات مع الأردن، الأمر الذي دفع عمان إلى اتخاذ هذا القرار.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، مسيرات للمطالبة بالتحرك لاستعادة منطقتي الباقورة التابعة لإربد، والغمر التابعة للعقبة، على الشريط الحدودي مع إسرائيل.

ومؤخرا شهدت المحاكم الأردنية، تسجيل مجموعة من الإنذارات العدلية ضد الحكومة، للمطالبة بعدم تمديد تأجير أراضي منطقتي الباقورة والغمر لإسرائيل.